依勞保條例規定，當消費者物價指數（CPI）累計成長率5％時就會調整，據勞保局統計，今年會調整2009年、2010年、2013年、2014年及2015年共5個年度請領勞保年金給付的勞工，調幅成長率分別從5.45％至6.71％不等，除了調整年度創下最多外，6.71％的漲幅也是創下有史以來新高。

如以2009年申請勞保年金給付，每月可領取2萬元的勞工為例，在2014年調整5.2％後，改領取2萬1040元後，此次可以再調高6.71％，改核發2萬2452元。

「此次影響人數將大於20萬人」，勞保局普通給付組組長劉秀玲表示，原本預估僅會調整2年度、約20萬人，但經計算後，受惠的年度、人數均較預期高，除了老年年金給付會調整外，失能年金給付、遺屬年金給付等也會一併調整。

劉秀玲說，此次調整預計5月生效，受惠勞工可以在6月收到的年金給付款項發現2筆金額，其中1筆為原領取金額、另1筆則為加計CPI累計成長率的增加金額、摘要將備註「物價調整」，但7月起入帳金額即恢復以1筆加總後金額核發。

劉秀玲說，過去因為CPI累計調整年金給付，都僅調整單一年度的年金給付，此次也是同時有5個年度的勞工一併調整。