本土疫情升溫、多點爆發，全台單日飆破4千人確診。根據《美麗島電子報》搶先曝光的4月國政民調顯示，衛福部長陳時中滿意度有63.9%，而且有66.5%的人認為沒有必要撤換陳時中。媒體人吳子嘉驚訝表示，看見這個民調會昏倒，陳時中做得那麼爛，怎麼可能會有這種事情？

美麗島電子報董事長吳子嘉23日在《董事長開講》網路直播節目中表示，根據4月國政民調問到「陳時中帶領團隊制定新冠肺炎的防疫政策和表現」，有63.9%的人滿意、33.0%不滿意； 另外也調查「若未來幾月確診暴增、疫情快速擴散，有無必要換掉陳時中」，有66.5%的人認為沒有必要、26.7%的人認為有必要。

吳子嘉驚訝表示，看見這個民調會昏倒，陳時中做得那麼爛，滿意陳時中的人居然有63.9%；另外，66.5%的人認為沒有必要撤換陳時中，怎麼可能會有這種事情？

另外，該民調也問到，「單日確診超過2千人，疫情大爆發的主因（複選）」，結果顯示，79.5%受訪者認為民眾不知自己確診傳染擴大、73.3%認為這次病毒傳染力太強、66.7%認為民眾防疫態度鬆散、50.2%認為中央防疫政策不明確、47.8%認為政院未視國外疫情預做準備、32.9%認為教育部太放寬學校停課標準、38.2%認為政府取消三級警戒。