富邦金控攜手富邦悍於4月22日至24日在新莊棒球場舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，首創推出綠色永續主場賽事；中華職棒會長蔡其昌今應邀到場，與富邦人壽總經理陳俊伴、關注環保的森林系女神連俞涵共同擔任開球儀式嘉賓，用象徵永續的綠手套及綠球棒開出綠色永續的一球。

蔡其昌也與陳俊伴於中職首座系統化環保回收站Green Station合影，彰顯富邦與中華職棒共同推動賽事綠色轉型，實踐「永續概念主流化」精神。

蔡其昌表示，去年中華職棒簽署加入聯合國「體育界支持永續發展」協定(Sports for Climate Action)，是台灣第一個加入的職業運動，是永續發展的里程碑；永續不只限於特定人員或企業的事，而是全民的事，中華職棒會將持續與各球團推動永續，預期也將先從節能燈、垃圾分類、使用可回收材質上開始進行。

富邦在今年開出第一槍，以永續為主題推動「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，為中華職棒賽事綠色轉型樹立好的開始。

富邦金控董事長蔡明興表示，很榮幸在「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日邀請到蔡其昌共同擔任開球嘉賓，蔡其昌積極響應聯合國Sports for Climate Action，並致力主張「永續概念主流化」，希望藉由每個消費者、市民生活中做任何事情都把永續開關打開，有助於推動永續議題，這與富邦的理念不謀而合。

今年富邦金控擴大推動「綠色賽事」，並在冠名主辦的賽事與運動場域中力行減碳，同時帶領旗下球隊共同參與，成為全台第一家推動運動賽事綠色轉型的金融業者。