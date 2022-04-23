羅男酒駕穿越中央分隔島後，撞擊對向正好經過的女機車騎士，導致女騎士傷重不治。

今(23)日嘉義市凌晨5時許，一名羅姓駕駛酒後開車返家途中，行經林森西路時，失控飛越中央非隔島撞到對向車道女騎士，導致女騎士多處開放性骨折，且當場無生命跡象，送醫搶救不治；驚悚的車禍畫面也曝光了！

嘉義市凌晨發生一起酒駕重大車禍，酒駕的23歲羅姓男子，行經林森西路撞上直行女騎士，導致被撞42歲女騎士因傷重送醫不治，其驚悚畫面曝光，羅男駕駛的紅色mini cooper，飛越中央分隔島到對向車道，女騎士見該車趕緊減速，仍不敵巨大的衝擊力，該車將女騎士撞飛，又翻滾了一圈撞到一旁民宅才停下來，女騎士倒地不起。

羅男酒駕穿越中央分隔島後，撞擊對向正好經過的女機車騎士，導致女騎士傷重不治。（呂妍庭翻攝）

羅男酒駕穿越中央分隔島後，撞擊對向正好經過的女機車騎士，導致女騎士傷重不治。（呂妍庭翻攝）

嘉義市消防局接獲民眾報案，林森西路有車禍傷者急需救護，救護車抵達現場時，發現是汽車與機車碰撞，巨大的衝擊力，導致機車車殼碎片四散，被撞的42歲女騎士已無生命跡象，左腳變形，右側胸部開放性骨折，送往陽明醫院搶救不治。

警方表示，酒駕的23歲羅男當天與朋友在KTV飲酒歡唱，返家駕車沿林森西路由西向東直行，過民生北路口後撞上中央分隔島，並跨越到對向車道，隨即撞上沿林森西路直行的蕭姓女騎士，並波及停在路邊3輛機車、變電箱。

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