本來是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員的沐妍（鄒沐妍），今年1月正式退役，轉戰擔任球團MC，外型甜美、身材火辣，日前剛過40歲生日的她，凍齡美貌驚豔眾人，近日她曬出無美肌濾鏡的真實樣貌，又讓大家驚呼連連。

沐妍今(23日)在臉書曬出「美肌比對照」，原來一張是她的爸爸用原相機拍攝，一張是她開美肌自拍，兩張照片都對鏡頭露出甜美笑容，且看上去根本沒差別，不管是膚質還是氣色都一樣好，讓她也忍不住表示「Ok！我很滿意，長了一歲～我還是長一樣，耶～～～」。

而粉絲見狀也大讚「分不出來哪張是美肌？都好美」、「看不出來差別在哪」、「一樣美」，連同為啦啦隊女神的林襄也羨慕留言：「皮膚超好」。沐妍加入啦啦隊9年，是元老級隊員，9日更悄悄度過40歲生日，凍齡美貌讓人驚呼不可能。

不過她難免也會因為年齡遭受攻擊，不過她卻不在意，反而因為從啦啦隊得到出寫真、單曲、踏上跨年舞台的機會，讓她直呼：「當你不懂的時候可能就只是覺得我老，但對我而言～～卻是珍貴無比呀」。