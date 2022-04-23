聯合國教科文組織將4月23日訂定為 「世界閱讀日」，明道中學響應推動「明道閱讀月」系列活動，校園飄書香，打開新視野。

明道閱讀月包含「誠品在明道主題書展」、「我的第一次寫作」、「舌尖上舞動的記憶」、「六字微故事挑戰賽」，實體書展及校內活動外，也推動線上響應徵件活動。

此外，並收集吳晟、張曼娟、林黛嫚、陳憲人等多位作家老師第一次寫作經驗，以影片分享鼓勵青年閱讀與創作，並計劃共享更多的閱讀資源。

「明道閱讀月」舉辦至第三屆，今年延續廣受學生歡迎的「誠品在明道主題書展」外，針對雙語校園，鼓勵同學們用簡單的英語說故事。

「六字微故事挑戰賽」概念源自美國作家海明威，據說海明威為了挑戰他的同事，試圖只用六個字的故事引人落淚。

文創處與英文科合作，藉此鼓勵師生自我挑戰，用短短六個英文字呈現完整故事，並於網站上分享，邀請同好激發創作動機。

在華文閱讀及創作，喜迎「全球華文學生文學獎」第四十年，邀請曾經獲得文學獎的作家、評審老師分享第一次寫作經驗，啟發青年學子找出創作起點，鼓勵寫作。

其中，作家林黛嫚自己與此獎的關係匪淺，從學生時代的得獎者，到合作辦理的工作人員，到現在的評審老師，引領不少年輕學子。

在閱讀月期間，推出「舌尖上舞動的記憶」圖像創作徵件，鼓勵用文字創作外，也能夠跳脫跨域，透過閱讀的啟發，再以圖畫、影像等方式重新創作，讓文學轉身。

明道中學表示，疫情改變人們原本的生活節奏，動盪的局勢不再是課本上的故事，身為學生、身為青年，面對紊亂的消息該如何自處，變動的世界不再有常規該如何適應。唯有不斷的成長，打破自我的認知，與自己反抗，才有可能從疑問中找到答案。