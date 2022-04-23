台中1名女子日前搭乘高鐵到台北站時遭女車長驗票，雙方爆發衝突，她竟將車長推到車門旁肘擊對方，之後又假裝講電話罵對方是母狗「牠幫人家在那邊亂咬，被人灑狗血」等話，車長之後通知鐵路警察決定提告，法官一審判拘役25天，上訴後改判20天，可易科罰金。

根據判決書，女子3年前搭乘高鐵120車次北上列車遇到蔡姓女車長驗票，她因不滿對方唸出目的地、洩露個人資訊，態度相當惡劣，之後車長詢問她有何不滿，竟遭女子推撞到列車門旁，還被用手肘攻擊，導致右肩挫傷紅腫，女子之後又對著電話說「更何況是一隻狗，還母的」、「不然牠幫人家在那邊亂咬，牠怎麼被人家灑狗血」，遭車長認為她當眾侮辱，報警提告。

不過女子辯稱當時只是找車長談話，並沒有肢體衝撞，而當時對電話說話也是抒發個人情緒，非侮辱對方；但車長表示她當時僅是唸出站名，就遭女子暴怒指責，對方甚至整個人衝上前攻擊，並提出驗傷單證明。

法官認為女子在車廂內喊出「母狗」、「灑狗血」等話已有侮辱、嘲諷意味，足以毀損他人名譽，一審因此依照傷害、公然侮辱等罪，各判拘役20天、10天，合併應執行25天；案經上訴，高分院撤銷公然侮辱，僅依傷害罪判處拘役20天，可易科罰金，全案確定。