大陸央視新聞23日報導，青海省海西州格爾木市警方經過52天連續偵辦，破獲一起特別重大 「跑分」案。抓獲26名犯罪嫌疑人，成功打掉專門為網路賭博、電信詐騙提供「跑分」洗錢服務的犯罪集團，該案涉案資金流水高達10億元（人民幣，下同），是青海省公安機關打擊「跑分」犯罪集團涉案成員最多、涉案流水最大、涉案帳戶最多的特大「跑分」案件之一。

「跑分」是指大陸透過銀行卡或微信、支付寶帳號為網路賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉移的管道，將電信詐騙集團、賭博集團的贓款，分流洗白的違法犯罪行為，是犯罪分子詐騙洗白贓款的最後工序。

2021年10月，格爾木市公安局反詐中心接到上級推送的斷卡線索，經過多方查證，在銀行一萬多筆交易中，研判出各類帳戶1000餘個，梳理出一個流竄於青海、河南兩省之間有組織、分工明確的跨省「跑分」 犯罪集團 。

經過偵查，警方發現該「跑分」集團層級清晰、境內外勾結、涉案人員眾多。辦案員警在青海、河南兩地開展多線抓捕。經過52天的偵辦，一個組織架構嚴密、涉案資金巨大的跨省「跑分」 犯罪集團終被團滅，26名犯罪嫌疑人全部落網。

市公安局反詐中心主任陳文韜說：該案是青海省公安機關打擊跑分犯罪集團 涉案成員最多、涉案流水最大、涉案帳戶最多的特大跑分案。此案偵破，打擊了電信詐騙分子囂張氣焰，斬斷詐騙分子洗錢利益鏈，為大陸全國「斷卡」行動再添戰果，充分發揮出法律對犯罪分子的震懾作用，也告誡了境外實施電信網路詐騙的犯罪分子電信網路詐騙沒有法外之地。