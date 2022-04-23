國內每日確診人數居高不下，各縣市也陸續啟動居家照護，然而配送機制尚未完善，眾多問題隨之浮上檯面。萬芳醫院精神科醫師潘建志分享一名旅居英國的網友確診經驗，並從中歸納出英國送藥流程的7大重點，包括先替高風險族群造冊、由專業藥品物流協助配送藥物等，認為值得台灣學習。

潘建志在個人臉書粉專發文分享，一名旅居英國的網友確診後的親身經歷，以及英國是如何在5天之內，將口服抗病毒藥物Paxlovid配送給高風險病患。

該名網友提到，英國去年已將投藥程序簡化，年初就為有資格投藥的高風險族群造冊。今年3月他在家快篩陽性，便立刻上網通報，隔天就有專責醫師打電話來問診，調整他原先吃的藥物並開立處方藥，接著就收到了Paxlovid，過程不到5天，期間完全不用出門。

潘建志從該名網友的經歷中歸納出7項重點，包括先幫高風險病患造冊，登錄電郵、電話和地址、主動連絡病患，提醒對方要注射疫苗、清楚告知病患確診後的SOP、提供高風險病患免費快篩、以反覆快篩取代PCR，結果陽性由病人自主通報、通報後由專責醫師電話問診，開立處方藥及調整原先藥物、由專業藥品物流協助配送藥物，並於5天內完成投藥程序等。

潘建志提到，英國在Omicron/BA.2海嘯的死亡率約7分之1，可見這套針對高危險病患的行政程序相當有效，且能救人無數，值得台灣學習。