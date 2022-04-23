根據《美麗島電子報》搶先曝光的4月國政民調，也針對「選民認為誰最適合擔任下一屆總統」進行調查，副總統賴清德獲得30.9%，居第一；新北市長侯友宜22.2%，居第二；台北市長柯文哲以10.6%排第三；其他依序為前副總統陳建仁8.6%、國民黨主席朱立倫3.2%。媒體人吳子嘉認為，讓人意外的是，陳建仁的民調居然還有8.6％。

美麗島電子報董事長吳子嘉23日在《董事長開講》網路直播節目中認為，台北市長柯文哲從17％變10.6%，是因為柯文哲因辱罵立委賴香伶「誰家的狗，自己回去管好」，這事件傷到柯文哲。

吳子嘉覺得，國民黨主席朱立倫從5.2％變成3.2％，是被「魚死網破」事件影響，他直言，中廣董事長趙少康去年2月調查時還有6.1％，還比朱立倫高。

吳子嘉指出，比較意外的是，前副總統陳建仁的民調居然還有8.6％。若把民進黨賴清德的民調30.9%加上陳建仁8.6％，為39.5％；侯友宜22.2%加上柯文哲的民調10.6%，有32.8％，兩邊相當。