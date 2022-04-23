賴清德副總統今晚出席「松山慈惠堂壬寅年母娘文化季護國龍神祈福法會迎神團拜」，祈求風調雨順、國泰民安。

賴清德致詞表示，今天他非常榮幸能夠受邀參加松山慈惠堂一年一度「母娘文化季護國龍神祈福法會迎神團拜」活動，和大家一起恭迎母娘聖駕。

他說，要代表蔡總統恭祝母娘神威顯赫，香火鼎盛，活動圓滿順利成功，也期盼母娘保佑臺灣風調雨順、國泰民安，祈求疫情早日過去，讓臺灣民眾平安、健康，過正常的生活。

賴清德指出，松山慈惠堂已成為全臺善男信女的信仰中心，並致力舉辦公益慈善及社會教化事業，熱心公益，幫助弱勢團體，提供清寒獎學金，也捐贈救護車、消防車、贊助學校增設夜間照明設備等，彰顯出母娘信仰的慈悲與郭堂主的愛心。

賴清德提到，松山慈惠堂自從開辦「母娘文化季」以來，除了有傳統的保民遶境活動，另外，還舉辦成年禮、母親節音樂會、萬人淨山活動等，令人敬佩。並已連續20多年獲得內政部表揚為績優宗教團體，在91年及101年也分別獲得行政院獎勵，可見松山慈惠堂不只是弱勢團體的依靠，更是全國的信仰中心。

賴清德最後祝福母娘文化季活動，圓滿成功，也祝福與會民眾身體健康、平安順利。