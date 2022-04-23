2年前，新冠肺炎亂入人類世界，可以說完全打亂21世紀的生活節奏。關於病毒是否藉由「空氣傳播」的可能，世衛組織(WHO)直到近期才公開承認，證實病毒除了會以飛沫傳播外，氣溶膠（Aerosol）感染亦為重要途徑。不只WHO，就連日本國立感染症研究所(NIID)上個月也才肯定這項觀點，一些專家坦言，「這是日本應對Covid-19決策時，犯下最重大的錯誤。」

根據NIID上個月重新定義了新冠病毒主要3種傳播方式，分別有「長距離的氣溶膠感染」、「落在眼口鼻的飛沫傳播」以及「用沾染病毒的手接觸眼口鼻」。然而，在此之前衛生部排除了氣溶膠傳播(空氣傳播)途徑，堅持它與後兩者存在明顯差異。

日本時報 (The Japan Times)報導，所謂的氣溶膠（Aerosol）指的是固體或液體微粒懸浮氣體中，通常是會長時間存在空氣中，而且擴散距離長達數十公尺。簡單來說，氣溶膠是空氣傳播的一種，其傳播力比起飛沫來的強大，一旦病毒出現在密閉環境，必然會提高感染風險。一些專家認為，不願承認新冠病毒是透過空氣傳播，以及政府對氣溶膠傳播的緩慢認識，已經讓國家在應對疫情時輸了一大截，因為他們顯然不重視室內空氣安全。不僅如此，這也導致政府機關過度強調室內用餐隔板的重要性，實際上近距離飛沫接觸感染可能比想像中少。

國際間目前已達成共識，世衛組織也在網站更新了Covid-19傳播指南，確定「空氣傳播」也是染疫主要方式。針對NIID發布的聲明，日本東北大學物理學副教授本堂剛(Tsuyoshi Hondou)給予肯定，稱「此為日本朝正確方向邁出一大步的事實」。

報導指出，對於WHO花了兩年的時間才證實新冠病毒會透過空氣傳播，一名醫療界董事直指WHO錯在兩事:「一是不願改變主意，二是不願告訴別人你改變了主意。」更提到，「日本犯下的錯誤與WHO沒有差別。」