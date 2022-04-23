台灣本土疫情持續延燒，如今更吹進娛樂圈、政治圈，多名公眾人物染疫，前台北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩也在今早(23日)臉書發文表示自己去診，自述自己喝不出豆漿的味道。對此中國附醫感染管制中心副院長黃高彬擔憂，指出學姊這例恐是極端案例。

黃瀞瑩在臉書PO文證實自己確診「很難想像，這一天這麼快來」，她表示，自己已經打滿三劑疫苗，並保持著勤洗手、戴口罩與酒精消毒的防疫SOP，直到昨晚開始出現鼻水、咳嗽還有點喘的症狀，早餐更是完全喝不到豆漿的味道，快篩後為兩條線陽性。

根據《ET新聞雲》報導，黃高彬對此表示，嗅覺或味覺異常的症狀，幾乎不會出現在Omicron上，而是在此之前的Delta，Omicron主要症狀還是流鼻水、喉嚨痛、頭痛以及咳嗽，英國報告也已經清楚區分Omicron與Delta的症狀。

黃高彬說，目前國內本土案例都是Omicron變異株，黃瀞瑩理應也是，但卻出現味覺喪失症狀，可能是極端的特殊案例。不過黃高彬補充，雖然Omicron幾乎沒有味覺異常症狀，但也不代表完全不可能發生。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也在記者會上表示，根據先前統計來看，成人發生嗅覺、味覺異常症狀的確非常少見，657個成人和青少年中，只有4人有發生此情形，機率僅為1%。