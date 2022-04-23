蔡逸帆的舞蹈細胞來自於國標舞名師的爸爸蔡輝煌。（粘耿豪攝）

蔡輝煌感動女兒將他當年跟老婆跳國標舞的照片放在舞蹈教室。（粘耿豪攝）

前主播蔡逸帆的父母親皆是國標舞名師，父親是蔡輝煌，母親在她15歲那年，因舞蹈教室裝潢釀火災意外，從此天人永隔。所以蔡輝煌當初不同意蔡逸帆開舞蹈教室，擔心女兒太累又不賺錢，加上媽媽發生意外，「所以她開舞蹈教室我很擔心，第1個媽媽是在那邊走掉的，第2個經營很辛苦，我教了8年不賺也不賠，不過看她努力也不錯啦，很有成就感」。

蔡輝煌力挺女兒蔡逸帆舞蹈教室，每周都會從中壢開車到女兒天母的舞蹈教室教國標舞，而且還很佛心，1小時的課都上到2小時，很多學生都是慕名而來，甚至從汐止、內湖遠道而來，「我想說他們來就給他們多跳一點！」被蔡逸帆虧：「是買一送一是不是啊！」他還很新潮設立個人YT頻道，目前已破2萬人訂閱，以前的政大學生看見影片都特地來報名。

蔡輝煌全國大專院校60所國標舞社的創辦人，回憶在政大教國標舞時，劉真也是他的學生，覺得她就像小仙女一樣，好漂亮，蔡逸帆則想起國中媽媽過世後，很少買衣服，爸爸曾請劉真帶她去血拼，但劉真全身飄仙氣，穿著風格跟她截然不同，笑說：「結果我跟劉真姊姊逛一整個下午什麼都沒買。」

蔡逸帆後來進演藝圈，劉真曾以過來人身分，給她忠告：「這個圈子有一些險惡之處妳要小心，也許妳講這個話沒什麼意思，但別人會曲解放大。」劉真認為蔡逸帆個性太直，要懂得保護自己。