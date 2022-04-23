經典街機人物再現！有名男子在臉書分享1張「格鬥天王」cosplay角色照片，他見到其中「不知火舞」角色驚呆，在往旁邊看到另外一個角色「八神庵」後，長嘆一聲「逃不過歲月的變化！」；網友一見紛紛留言表示「八神塊陶啊」、「放飛自我的不知火舞」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張照片，他表示正懷念大型街頭遊戲機「格鬥天王」裡的「不知火舞」，看到cosplay角色後，理智拉住了他，在往旁邊一看連「八神庵」也逃不過歲月的變化，他決定去打「格鬥天王壓壓驚」。

有名男子分享1張「格鬥天王」cosplay角色照片後，他大嘆「不知火舞」不敵歲月變化。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

照片一出，網友驚呆紛紛留言表示，「八神塊陶啊」、「不知火五花肉？」、「我看你是不知火舞的妹妹，不知好歹吧」、「過年吃太多的火舞」、「放飛自我的不知火舞」、「不要讓我對不知火舞的畫面破碎」、「過這麼久，也差不多到了中年發福的年紀了」、「這是有故事的不知火舞，身上充滿歲月痕跡」。

不過也有網友幫cosplay的人講話，「別這樣啦，胖女生也想扮演性感火辣的電玩人物啊」、「至少人家奶是真的」、「至少願意扮給大家欣賞，還是給予肯定」、「這是以前還不流行隆乳，最真實的身材比例了」。