大陸資深影后王玉梅，經常演出樸實的農村女性和堅毅母親的角色，讓她有「中國第一大娘」稱號，今(23日)驚傳她已在13日過世，享壽87歲，消息一出讓不少影迷都相當惋惜。

山東省話劇院今發表訃聞，證實王玉梅在4月13日於北京病逝，而她的後事也按照她的遺願簡單辦完，享壽87歲。其實，10幾歲就開始演戲的王玉梅，一生都奉獻給影視圈，直到70幾歲了，仍繼續拍攝電視劇和電影。

不過她晚年罹患阿茲海默症，仍邊治療邊工作，並致力於推動表演藝術事業，直到她後來病重，才在家人和醫療團隊的照顧下，平靜、安詳地走完最後的日子。

王玉梅1950年開始演話劇，在舞臺上輕鬆駕馭無數不同年代、職業、性格的角色，後來走上大銀幕，憑著電影《高山下的花環》獲得百花獎最佳女配角和飛天獎最佳女配角。

此外，她最著名的電視作品是《兒女情長》，在劇中飾演慈祥善良的母親，讓她同時奪得金鷹獎和飛天獎最佳女主角獎，因為常出演樸實的農村女性和堅毅母親的角色，被封為「中國第一大娘」。