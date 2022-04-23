白俄羅斯財長：白俄羅斯預計將很快加入銀聯 23:422022/04/23 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄烏戰爭後，白俄羅斯親俄立場繼續招來西方制裁。白俄羅斯財政部部長尤裡表示，加入中國銀聯支付系統的工作接近尾聲。他說，不同外匯結算的可能會降低風險。 尤裡指出，白俄羅斯經常在與中國的貿易中使用人民幣，而使用中國支付系統將可以保證貿易業務，可以使用白俄羅斯出口的人民幣收入來購買中國商品。 陸發改委祕書長：發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵 大陸駐美國大使秦剛：中美應在維護全球糧食安全方面發揮作用 #白俄羅斯 #尤裡 #支付系統 #中國 #人民幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三桶油傳買殼牌在俄業務 04:102022/04/23 全球財經 韓正：能源結構以煤為主 確保電力穩定 04:102022/04/23 產業財經 大陸駐歐盟使團發言人：堅決反對歐美藉磋商之名對中國指手畫腳、威脅施壓 08:252022/04/23 兩岸 中國新視野－數位人民幣擴大試點 企業搶布局 04:102022/04/23 全球財經 空軍大拋F-16V幫海軍練打 美要對付中俄 13:022022/04/23 軍事 外匯探搜－各國貨幣政策分化 造就強勢美元格局 04:102022/04/23 產業特刊 疫情衝擊外貿 人民幣兌美元匯率連3天大跌 22:072022/04/22 兩岸 疫情炸鍋 台中旅展買氣恐少三成 04:102022/04/23 財經要聞 經濟學人：承諾為台灣而戰難以嚇阻中國 反致外交危機 03:392022/04/23 國際 高房價青年壓力大 把未來幾代人的財富都透支 15:462022/04/23 兩岸 觀察者網》「紅旗」插到巴爾幹，還會插到世界更多角落（晨楓） 06:002022/04/23 海納百川 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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