俄烏戰爭後，白俄羅斯親俄立場繼續招來西方制裁。白俄羅斯財政部部長尤裡表示，加入中國銀聯支付系統的工作接近尾聲。他說，不同外匯結算的可能會降低風險。

尤裡指出，白俄羅斯經常在與中國的貿易中使用人民幣，而使用中國支付系統將可以保證貿易業務，可以使用白俄羅斯出口的人民幣收入來購買中國商品。