第一季市場波動雖大，依基富通申購資料顯示，投資人申購基金卻相當熱絡，而且最愛股票基金，占申購總額六成以上，反映本波回檔整理之際，投資人逢低布局意願提高。

觀察基富通平台第一季的熱搜基金，股票型前三是貝萊德世界科技基金、摩根士丹利美國增長基金、安聯台灣大壩基金；而平衡型前三大則是安聯收益成長基金、安聯收益成長多重資產基金、聯博多元資產收益組合基金。

儘管投資人申購債券比重已降到一成以下，基富通表示，但一些指標性基金人氣不墜，熱搜前三大分別是聯博全球高收益債券基金、NN新興市場債券基金、摩根環球高收益債券基金。

基富通總經理王浩宇表示，今年來國際地緣政治衝突、美國聯準會升息、疫情反覆不定，造成金融市場波動劇烈。不過，基富通平台的基金申購情況依舊不減，顯示許多投資人在回檔之際選擇逢低分批布局。

王浩宇表示，或許有些投資人認為，只要熊市出場、牛市再進場即可，但熊市、牛市確立的時候，市場通常已經下跌或上漲超過20％。最簡單的作法是，在市場震盪期間，持續定期定額投資，並搭配逢低加碼方式，較有機會跟上長期牛市的腳步。

因為以過去經驗來看，全球股市大致呈現「熊短牛長」，如美股標普500指數自1958年以來，熊市平均14個月，牛市卻長達64個月而且熊市平均跌幅為37％，牛市平均漲幅卻有181％，牛市的漲幅遠勝熊市時的跌幅。