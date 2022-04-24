根據《美麗島電子報》搶先曝光的4月國政民調顯示，總統蔡英文的信任度達54.6％、不信任度為38.3％；施政滿意度為56.0％、不滿意度39.2％；行政院長蘇貞昌的施政滿意度則下滑至49.9％、不滿意度為43.7％。媒體人吳子嘉吃驚表示，蔡英文任期已經過半，施政滿意度卻高達56.0％，強勢得不得了，一個人頂住民進黨。

美麗島電子報董事長23日在《董事長開講》網路直播節目中表示，蔡英文的信任度降了3趴多，在誤差值內，滿意度則為5成6，蔡英文任期已經過半了，快要下台，滿意度卻還是高檔、強勢得不得了，蔡英文一個人頂住民進黨。蘇貞昌的滿意度則降了0.8％，還好，接近半數，因蘇貞昌有爭議，所以有基本盤在挺他。

吳子嘉並分析，對國內整體經濟現況評價，負面評價超過6成，看好的人降了6％，看壞的人則升了6趴多，誤差12％。

至於政黨好感度，吳子嘉分析指出，國民黨又掉了3.7%，民進黨則掉了4.8％，國民黨的好感度剩22.5％，討厭國民黨的人卻有55.9％。