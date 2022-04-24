宇宙人方Q曾在美國失戀，一個人療情傷。（鄧博仁攝）

宇宙人原訂5月舉辦的演唱會受疫情影響，宣告延期。（鄧博仁攝）

宇宙人新歌唱出許多人對愛的執著。（鄧博仁攝）

「宇宙人」時隔近5年推出新專輯《理想狀態》，專輯中〈我還繞著你在旋轉〉描述失戀後走不出來的心境，3位團員都有過刻骨銘心的分手經驗，貝斯手方Q曾跟女友約定，他先赴美念書，幾個月後女友再去會合，沒想到他滿心期待到紐約機場接機那天，與女友的重逢日竟然是分手日，他說：「接到她第一天，她就說『我不要跟你在一起了』。」

方Q當時與女友交往一年多，兩人都計劃赴美深造，於是他先去安頓好一切，並暫住女友宿舍，不料突然被分手，他故作鎮定紳士地說好，沒問理由也沒有強留，他送女友回宿舍後，對方門一關就反鎖了，「我想拿剛買的太陽眼鏡，又覺得按電鈴滿糗的」，只好轉身離開，「我一個人在紐約遊蕩，在時代廣場流淚！」

他也因為沒了住處，趕緊向當時人在美國的J.Sheon求救，「我打給J.Sheon時，他正好在搬家，我就去幫他搬家，還好他有收留我。」方Q返台後，與剛退伍的主唱小玉、吉他手阿奎組成了宇宙人。

阿奎也曾在當兵前夕被分手，他分手後還會去看前女友的社群，希望她過得好，朋友忠告：「你要給時間一點時間。」讓他聽了釋懷一點，後來怕胖團閃亮失戀找他傾訴，他也回贈這句箴言，怕胖團不久後就出了一首歌曲叫〈給時間多點時間〉。

小玉雖然長得帥，也難逃被分手的經驗，他跟方Q一樣，不會追問對方哪裡出了問題，也不會挽回，「如果對方都親口講了，百分之6-70已經決定，挽留只是勉強，不會多快樂。」問他療傷秘訣，他直言「沒有辦法」。

小玉坦言，自從阿奎結婚後，他也被爸爸催婚，但他回：「不結婚擁有的更多。」他認為兩人在一起要能鼓勵對方，兩人在彼此身邊又真的能做自己，是在同一個象限的人，心目中的理想型是「可以當朋友，又是情人」。

宇宙人新專輯唱出許多人心聲，原訂5月7日、14日在台北、高雄流行音樂中心舉辦《The Moment! 宇宙人理想狀態演唱會》，不料近來疫情嚴峻，審慎評估後決定延期。至於感情，目前單身的小玉則表示「看緣份」，以後談戀愛會「低調不主動，不給對方壓力，也希望生活跟工作還是可以分開」。