今（111）年農曆春節過後，國內演藝圈內相當不平靜，陳松勇、常楓、明金城及近日的顧寶明等資深藝人相繼逝世，讓人深感人生無常，真的要活在當下、把握當下。小篇最近看了一篇網路文章，讀後很有感觸，由世紀奧美公關創辦人、有「公關教母」之稱的丁菱娟分享個人獨創人過中年後的財富自由心法：「從貧到富只在一念之間！」

你要捨得為這 5 件事大方花錢

「光陰有限，人生只有一次，別活得一生苦悶，到了臨終前才後悔不已！」丁菱娟認為，到了中晚年，每個人都應該將上半輩子辛苦努力賺得的錢好好犒賞自己、對自己好一點，一定要「捨得」為下列5件事大方花錢：

其一是體驗人生的錢：

首先，丁菱娟直說，體驗人生是每個人一生中最應該做的事，不要等到年紀大了，才赫然發現自己其實有許多未曾感受過的人生體驗，不妨從現在開始，藉由旅行到另一個不同的城市「Long Stay」長住一段時間，好好感受當地獨特的風土民情。

她並以自己為例，趁著疫情期間充分體驗「宅度假」，也就是不出國，只在國內、甚至自己住家附近度假，感受一下與往常截然不同的旅遊方式，盡情享受台灣各式各樣的飯店或是民宿服務，「最重要的就是，盡量找些你最願意過生活的方式去花錢吧！」

其二是運動健身的錢：

相信沒有人會想把錢留到看醫生甚至生病住院時才使用，這個前提必須是身體健康，那麼就把錢多花在運動健身吧！丁菱娟以自己為例，除了加入健身中心會員、請專業教練鍛鍊核心肌群外，也盡量抽空散步、爬山、跑步、騎單車、練瑜珈……等，「把錢花在運動健身上面，我認為是最有『回饋』的！」