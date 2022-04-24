在俄烏戰爭的背景下，股市短線還受到疫情與中國封城干擾，加上聯準會將持續性的升息，不確定性為股市帶來波動，可特別留意政府政策相關族群，不僅只於題材性的加持，也是帶動產業成長重要訊號。(圖/先探投資週刊提供)

不確定性之於股市，猶如曖昧之於戀愛，掌握度若有似無，用力怕捏死、放鬆怕飛走。台股眼下受到三大不確定因素干擾，一是疫情與中國封城；二是通膨與聯準會貨幣緊縮政策；三是戰爭及後續效應，這些其實並非台灣獨自面對，不過身處特殊科技戰略與國際政治地位，非黑即白的二分法並不適用。

三大不確定因素干擾

先從與自身健康相關的疫情來看，與病毒共存幾乎已成國際基本共識，中國激進式封城與歐美回歸生活常軌，形成強烈的對比，廣泛施打疫苗，使得無症狀與輕症為絕大多數，類似套用達爾文適者生存理論，殘酷卻也很真實上演，不遠的將來，台灣也可能出現單日上萬感染病例，恐怕是難以避免的過渡期。

封城傷害經濟發展，是堅持清零必須付出的成本，不過從人性的角度很難太過長久，因此上海市政府已公布第一批重點企業復工白名單，包含半導體六六家，共計有六六六家，台積電、日月光投控、ASML、應用材料、特斯拉、通用汽車、華虹宏力、中芯國際、中芯南方、中微半導體等皆入榜。

二是俄烏戰爭，開戰至今超過五○天，美國國務院發言人接受採訪表示，很可能將會持續到今年底，目前沒有跡象顯示俄羅斯總統普丁，有意願改變最終目標，雖然戰爭影響於股市持續性淡化，不過對於石油與天然氣、農產品等大宗物資、鐵與非鐵金屬價格，都仍具有極大的影響性，也是通膨壓力來源之一。

三是通膨與聯準會動作，升息與縮表等資金緊縮的政策，執行速度若過快，不僅造成市場震盪，嚴重也可能傷害經濟成長，不過若是速度過緩，則可能無法有效抑制通貨膨脹，甚至某部分恐會類似停滯性通膨，而成為更大麻煩，外在又有地緣政治與產業供應鏈中斷干擾，使得供給端與需求端皆面臨風險。

美國十年期公債殖利率攀高越過二．九％，三○年期則更突破三％，今年各公債殖利率漲幅都已逾倍，科技類股對利率敏感，為股價帶來相對較大的壓力，除了Nasdaq仍屬弱勢外，費城半導體為四大指數中唯一破底。美國聖路易聯準銀總裁布拉德表示，雖然預期尚無必要，但是不應排除一次升息三碼的可能。

美元指數近期強勢突破一○○，過去被視為避險貨幣的日圓，高角度貶值已經來到一二八日圓兌一美元，不過與台灣不同，適度貶值有利股市表現，然市場已有預估將朝一五○日圓兌一美元方向走，企業體質相當重要。新台幣匯率近期同樣走貶，目前約二九．二元兌一美元，與外資賣超形成雞生蛋、蛋生雞循環。

統計至四月二十日，加權指數今年來下跌五．八七％，相對低於多數國家，然外資至四月十九日賣超逾六一○○億元，已較去年、前年全年為高，而指數尚能 撐在相對高檔，內資籌碼是關鍵，能源政策、運輸、鋼鐵、化工與部分科技股展現抗跌力道，不過真正扮演實質性角色，具高權值的金融類股功不可沒。

在同一段時間之內，以電子股與生技股為主的櫃檯指數，跌幅達到十三．五％，較加權指數高出一倍，縱然生技股擁有快篩等題材撐腰，但是多以個股表現為主，中小型電子股為重災區，除了消費性電子族群第二季起恐有較大變數之外，原先本益比等評價相對較高的個股，也須留意恐出現較大幅度的修正。

短線操作可採動能交易

不確定性造成股市波動，有波動就代表有價差，動能交易投資法自成一脈，主要信念為短期內強者恆強、弱者恆弱，簡單的說法就是追逐強勢股，幾乎省略營運預期，以股價為主、成交量為輔，追求的是短線獲利，換股果決且迅速，具有高頻交易的特性，使用者須有良好配置策略，搭配嚴謹的操作紀律。

根據統計，投資價值股與動能股呈現負相關，且動能交易以價格為主體判斷，而非未來展望，平庸者追高殺低、強者藝高人膽大，最主要因素是兩種投資法出發點大不同，以現階段的台積電為例，第一季獲利亮眼，第二季乃至全年展望也佳，不過股價就是不埋單，價值投資者視為機會，動能交易者則不納入選項。

動能交易透過股價趨勢預測，甚至建構在情緒與題材上，感覺並沒有那麼踏實，不過卻是短期交易技能滿點強者的天堂，投資人可視自身能力酌量為之。目前盤面動能交易，多圍繞在傳產類股，包含航空、化肥、鋼鐵、綠能包含風力發電與太陽能、疫情相關如快篩等，電子類股著墨在網通、車用電子相關等。

政策面選股擇優布局

近期盤面動能以傳產為主軸，尤其運輸、鋼鐵與綠能鐵三角，運輸以航空為首，長榮航、漢翔紛創今年高點，貨櫃航運擁殖利率保護，可惜量能不足，以區間震盪機會較大，金屬則是華新最強，攜手青山集團跨入全球最大鎳礦開發，不鏽鋼的大成鋼、燁聯都可留意。

燁聯去年繳出ＥＰＳ二．○七元的好成績，不過依舊不派發股利，股價彈升後向下修正，本益比在同族群當中已是相當低，首季營收一四九．八五億元，較去年同期成長二八．一％，戰爭所帶來的供給缺口，將使得報價短期間之內欲小不易，有利持續推升獲利能力，雖然身處興櫃市場而不用公告第一季財報，然仍可藉由交叉持股的燁輝財報，拼湊出大致獲利狀況。

電子股可以留意去年受到缺料干擾的工業電腦，今年營運可望滿血回歸，且歷經過去數年整併、策略聯盟，多數公司都已清楚找到自己的定位。近期除了已累積一段漲幅的振樺電、泓格外，第一季營收年成長五四．一％的研揚、四一．八％的廣積，今年營運有望高成長。

受惠美系網安大廠三月料況舒緩大舉出貨，其餘如自動化、數位看板、高爾夫球練習場ＡＩ設備出貨強勁，再加上子公司廣錠營運回溫，廣積三月營收年增率達六九．八％，與華碩子公司研揚交叉持股，有效運用集團資源，且互補效應持續發酵，隨著缺料持續趨緩，全年營運可望逐季走高，法人預估營運挑戰年增三成以上。

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