根據《財訊》報導，航空雙雄年初一度因為解封議題飆漲，客運收入很有機會從谷底走揚，然而隨著油價攀高，市場買氣也開始縮手。

與新冠病毒共存逐漸成為全球趨勢，歐、美多國陸續解封，這讓以國際長程航線為主的航空雙雄華航、長榮航，客運業務谷底翻揚可期，不過，飆漲的油價恐怕將成為航空雙雄的獲利絆腳石。

根據《財訊》報導，今年2月台股新春開紅盤後，據傳某航運股大股東開設的投資公司大舉敲進航空股，又積極找來法人分享航空業後市展望，帶動航空雙雄股價看回不回。長榮航盤中最高來到35.8元，華航則來到31.95元，短短兩週波段漲幅4成起跳，「快把船票換機票！」一夕間成為投資人奔相走告的話題。

其後，兩家航空公司揭露的2021年財報數據也十分討喜，華航獲利93.8億元，創下11年來新高，EPS（每股稅後純益）1.67元；長榮航轉虧為盈，獲利66.08億元，EPS 1.31元。市場期待的是，今年的航空股將有全球貨運需求繼續暢旺、客運隨著邊境解封復甦、高票價將成為常態等3大利多，可望推升獲利爆發性成長，元富投顧甚至願意給予2.4倍的股價淨值比，評估長榮航的目標價上看50元。

《財訊》報導指出，縱使航空股今年有客運復甦題材，增添獲利動能幾乎毫無疑問，但仍有不能忽略的兩大雜音，將使利多變得混沌不明。

一是成就去年航空股獲利暴衝的貨運業務，將陸續有新貨機投入市場，連貨櫃航運公司馬士基也加入戰局，且隨著客運需求復甦，客機腹艙也能提供載貨，或將導致全球運能增加。如果剛好滿足了需求的增長，恐將提高貨運運價走平甚至下跌的機率，這就有點像是如今的貨櫃3雄，在供需結構未見明朗下，儘管今年獲利仍將大幅成長，股市買盤卻轉為觀望。

二是航空公司是航運業中受油價左右極深的產業，因為燃油成本長年占總成本2成起跳，且又是低毛利產業，所以獲利狀況會受到油價波動影響，而今年油價持續奔漲，成為航空業者不可輕忽的議題，長榮航法說會也提及，燃油價格如上升，成本增加不可小覷。

《財訊》分析，舉例來說，陽明、長榮等貨櫃航運股，2021年的燃油成本僅約占公司總成本的15%，且其毛利率又高達6成以上，所以油價並不是審視現今貨櫃3雄營運狀況的主要核心。相較之下，長榮航2021年的燃油成本已經從2020年占總成本的21%，提升到24%，油價採購成本也大幅年增3成，對於毛利率僅有18.6%的長榮航來說，只要油價續升，都將造成不小的壓力，華航也不可避免有同樣的狀況。