根據《財訊》報導，華南金控去年話題性十足，不只延攬了知名證券、投信界董座，中小企業放款、危老都更業務也衝出好成績，董事長張雲鵬打造的金控獲利多引擎，逐漸成形。

《財訊》報導指出，受惠銀行放款、證券手續費收入、壽險資金操作等動能強勁，2021年多家金控業者獲利創下歷史新高，華南金控更以近1倍的獲利成長率成為公股第1，回到過往水準。其中，華南永昌證券走出權證避險陰霾，占金控獲利比重從過去約6%左右，首度躍升至1成以上。華南金控董事長張雲鵬2019年上任後積極打造的金控獲利多引擎策略，逐漸出現成效。

2020年，華南永昌證券因為權證交易避險不及，當年度大虧36億元，衝擊華南金當年獲利僅剩86億元，居金控業末段班，成為當時市場熱議的話題。2021年華南金在張雲鵬的指示下，獲利主力華南銀行積極搶攻中小企業放款、危老都更等業務，華南永昌證券、華南永昌投信則分別延攬日盛證券、元大投信前總座黃進明、黃昭棠出任董事長，新業務、新戰將並進，「華南金真的有動起來，和過去不一樣了！」成為許多業界人士的感受。

《財訊》分析，以往，證券體系的子公司在公股金控的競爭力一直不若民間，資源配置、薪資都是一大主因，但張雲鵬認為：「一個金控下面大概有10個以上子公司，華南銀行過去好多年都占華南金獲利的9成以上，只靠銀行我覺得不行。」

2021年剛好碰上富邦金控併購日盛金控，張雲鵬回憶，日盛金旗下的日盛證券，曾是國內規模最大的老牌券商，去年年中得知日盛金控解任時任日盛證總經理的黃進明，就趕緊延攬黃進明擔任華南永昌證券董事長。

黃昭棠則是元大投信前總經理，是元大投信在ETF界站穩龍頭地位的功臣之一。張雲鵬認為，華南永昌投信過去十多年來在金控的表現非常不理想，許多績效不錯的基金最終只能清算或合併收場，缺乏長遠發展策略。連待過民營投信、也曾待過華南永昌投信的基金經理人都私下形容，這裡「比較沒有競爭性，適合養老、慢步調生活。」2021年年初黃昭棠從元大投信離開後，市場不斷傳言黃昭棠未來將要到發行ETF的外資投信，不過最後竟是落腳華南永昌投信，外界大感意外，張雲鵬親自出馬接觸就是關鍵之一。

接受《財訊》採訪時，張雲鵬笑說：「市場一定都知道他們過去的待遇，一定是我們這邊的好幾倍，但他們來到這裡看中的是『理想』，我授權讓他們自組團隊。」有了兩位業界大將坐鎮，華南永昌證券轉虧為盈，華南永昌投信的虧損也大幅減少，「證券獲利占到金控1成以上，這是過去沒有過的數字，是一個不錯的兆頭。」