智庫專家指出，美國在無人機出口上過於保守，儘管自身技術不斷進步，卻遵照1987年創建的過時制度，持續將無人機比作「核子飛彈」，導致盟友無從分享，降低各國聯合作戰能力，並讓中國大陸「趁虛而入」。

《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，在美國空軍國民兵服役近20年、智庫「密契爾航太研究所」（Mitchell Institute of Aerospace Studies）資深研究員潘尼（Heather Penney）表示，美國持續遵守1987年創立、不具強制約束力的飛彈技術管制協定（Missile Technology Control Regime，MTCR），希望防止可能攜帶大規模毀滅性武器的平台擴散，管制對象包括彈道飛彈、太空火箭、巡弋飛彈，以及大型無人機等。

潘尼指出，這讓美國多年來很難向其他國家出口先進無人機，不僅對自身國防工業造成不利影響，且該類型系統的軍事角色愈來愈重要，也導致美軍與其他盟友部隊的作業互通能力下降。

MTCR讓美國多年來很難向其他國家出口先進無人機。（示意圖／DVIDS）

更重要的是，美國限制本國產品出口，根本無法阻止無人飛行器技術在世界擴散，因為中國大陸已趁虛而入，成為許多國家的無人機供應商；目前全球有95國軍隊正操作無人機，其中至少32國已進口大陸產品，如遭美國拒絕出售無人機的約旦，最終便採購了大陸的彩虹4型（CH-4）無人機。這也進一步影響美國與盟友的合作能力，因為其擔心機敏資訊會經由他國使用的陸製無人機洩漏給北京。

智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）研究主任謝瑞（Paul Scharre）強調，雖然美國歷屆政府有意逐步放寬無人機出口政策，但「無法打破官僚體制內部的僵局」，呼籲從根本上解決問題，對飛彈技術管制協定進行重新解釋，停止將無人機定義為「飛彈」。