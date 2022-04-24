【專訪】羅智強帶出桃園新氣象 王淺秋曝黨中央屬意「他」：只剩1條路

國民黨陷入桃園市長提名僵局，在地立委呂玉玲、台北市議員羅智強皆已經宣布投入參選，但黨中央到底要提名誰仍是未知數。前高雄市新聞局長、媒體人王淺秋接受專訪時表示，就她所得到消息，跟黨內人士可信消息來源，其實黨中央屬意徵召立委魯明哲。

黨中央到底屬意哪一位人選？王淺秋近日接受《中時新聞網》專訪時談到，我得到消息，跟黨內人士蠻可信的消息來源，其實黨中央屬意徵召魯明哲，魯也說如果黨真的需要他、桃園需要他，也不惜一戰，也不會畏懼，基本上用徵召，其實魯有可能，但問題是，要怎麼樣有公平機制，讓黨內的人都心可以服口服。她相信不管最後是誰，只要公平機制出來，民調結果讓大家心服口服，大家都會成為最強輔選員。

王淺秋說，個人認為黨中央根本沒有選擇，只有一條路，就是把有意願的人納入民調參考名單，好好用民調來看出一個結果，就算不是正式初選，也是有民調結果，讓大家心服口服，已經沒有別的選擇，否則只會讓參選人心寒，讓黨內分裂，讓助力變成阻力。