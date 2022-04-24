俄烏戰爭持續近2個月，引發全球關注。國民黨智庫國家政策研究基金會國安組召集人、前立委林郁方直言，美國其實一直想引誘中國動手，不料俄羅斯竟先出招，這場戰爭讓美國賣了軍火、石油、天然氣，還可望透過北約制衡歐洲，堪稱「大贏家」。此說法引熱議，不少網友認為，台灣該好好借鏡俄烏戰爭，否則烽火下得利的都是政客，最慘的都是底層百姓。

林郁方20日接受香港媒體《中評社》訪問表示，美國一直想引誘中國動手，沒想到反而是俄羅斯先出手，但美國其實早在2014年克里米亞事件後，就開始為俄烏爆發軍事衝突做準備，還與波蘭、捷克等東歐國家進行「快速三叉戟」（Rapid Trident）演習，以及相關軍事交流。

林郁方指出，美國也想藉此機會把歐洲給「贏回來」，因為歐盟成立後，歐洲人正在掌控他們自己的事務，法國主張歐洲要成立自己的軍隊，德國也在積極改善與俄羅斯、中國的關係，唯一能制衡歐盟的就是北約。美國應也盤算到這場戰爭為北約是有利的，能把俄羅斯勢力踢出歐盟，但付出代價的卻是烏克蘭。

此消息引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「別任何把人民帶往戰爭的政府，都是爛政府」、「軍火商大發，老百姓慘兮兮」、「綠色的該好好看看俄烏戰爭，不要整天動張嘴」、「覺青看清楚了嗎？」「看到戰爭難民的畫面被嚇壞，這是網紅總統不會了解的」、「死傷都是平民，賺飽飽的都是高官」。