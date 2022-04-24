做父母的，誰不希望自己的孩子能頭好壯壯，健康快樂的成長！為此，好食課營養師貼心整理出4個與兒童生長相關的營養素以及食物來源，方便父母為孩子挑選更符合生長需求的食物。

●與「4-6歲幼兒」長高相關的營養素：

1. 蛋白質：每日需30公克

充足的蛋白質可以協助孩子肌肉以及骨頭中膠原蛋白的生長。推薦食用順序為豆製品>魚肉等海鮮>蛋>禽畜類。

2. 鈣：每日需600毫克

鈣為構成骨頭的最主要元素之一。全脂鮮乳即為鈣質的優良來源，因此衛福部建議孩子每日應喝２杯全脂鮮乳，以確保鈣質的充足。此外，也要讓孩子多去戶外走走，日曬至少20分鐘，使身體可以製造足夠的維生素Ｄ，協助鈣質的吸收並轉化為骨頭。

(圖/好食課提供)

3. 鎂：每日需120毫克

鎂可以幫助體內蛋白質的合成，促進骨頭中膠原蛋白的生成。食物中，鎂廣泛存在綠色蔬菜以及堅果類中，建議爸媽可以鼓勵孩子多吃這些食物！

4. 鋅：每日需5毫克

鋅可以促進細胞、骨頭的生長，並加速傷口的癒合。鋅於自然界中以海鮮、肉類含量較為豐富; 植物性來源則以全穀類、蔬菜含量較多。

要提醒的是， 生蠔雖富含鋅，但仍建議5歲以下孩童須先將生蠔煮熟食用為佳。

推薦父母可以定時使用衛福部健康九九網站的「新版兒童生長曲線」，輸入孩子的基本資料以及身高、體重、頭圍，來確認寶貝是否符合健康的成長曲線。結果若高於97百分位，或是低於3百分位，表示孩子的生長狀況有異常，父母應諮詢專業醫護人員，讓孩子得到更精準的醫療照護！