腎臟「長水泡」沒症狀，卻可能讓年輕族群提早洗腎？光田綜合醫院沙鹿總院腎臟內科主任王家良醫師受訪表示，「多囊腎」是所有遺傳性腎臟病中造成洗腎最主要的疾病之一。父母罹患多囊腎則兒女會有50%機率得到，導致成年後腎功能受影響，最終面臨洗腎。

●腎臟長水泡沒感覺？ 「多囊腎」嚴重腹脹像懷孕？

「多囊腎初期並沒有明顯症狀，但有可能水泡愈長愈大，體積甚至是一般腎臟20倍，有些患者肚子就像懷孕一樣大，非常辛苦！」

王家良醫師提醒，部份多囊腎家族史族群，因無明顯症狀或腎功能正常，容易忽略多囊腎篩檢與及早治療。等到50、60歲出現明顯症狀時，腎功能可能已嚴重下降。

(圖/潮健康提供)

●控制不佳 提早洗腎 多囊腎全身共病不可輕忽

王家良醫師指出，第1型的多囊腎患者洗腎年齡多在50多歲，第2型則為70多歲，第1型多囊腎是比較嚴重的。若是輕忽多囊腎而沒有好好控制，將提早洗腎，鼓勵有家族史的民眾務必及早篩檢，在腎功能惡化前及早治療。

另外，多囊腎不只會造成腎臟功能受損，王家良醫師說明，多囊腎也有會較高的腎結石、泌尿道感染發生率。腦部血管瘤、主動脈瘤、主動脈剝離、心臟瓣膜疾病以及大腸憩室風險也會上升。囊腫也可能發生在肝臟、脾臟，面臨全身性的併發症風險。

●多囊腎的黃金治療期？ 口服藥愈早使用愈好

王家良醫師提醒，有多囊腎家族史者應接受超音波或抽血驗尿，一旦確定為多囊腎時應及早治療，並注意飲食、運動及多喝水。水份不只對腎臟功能有益，也能預防結石、抑制抗利尿激素以避免刺激水泡生長。

多囊腎族群建議採取低鈉、低蛋白飲食，控制高血壓。運動強度則視水泡大小而異，也要避免外傷碰撞導致腎臟水泡破裂。

「以往多囊腎並無藥物可用，現在已有多囊腎口服藥物，而且通過建保給付，除了維持腎功能、減少洗腎機率，重點是藥物要早期使用才有效！」

王家良醫師表示，慢性腎臟病共分為五期，末期腎臟病必須藉由透析或換腎才能維持生命。多囊腎病人需要洗腎的階段多在中年之後，而年輕時期是黃金治療時間。健保亦規定50歲以下、慢性腎臟病第3期的多囊腎病人才可通過給付。

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●多囊腎讓他30歲就洗腎！ 面對腎臟疾病勿放棄

不過，即便因多囊腎而需要透析，仍不應放棄治療。王家良醫師舉例，過去曾收治一對多囊腎母子，媽媽換腎後12年皆維持正常腎功能。兒子30多歲就開始透析治療，依舊維持樂觀態度，積極面對病情。多囊腎病人可視需求，選擇血液透析或腹膜透析。患者應與腎臟科醫師討論適合自己的治療方式。

王家良醫師提醒，過去篩檢出多囊腎病人，也無可積極治療之武器，現今已有口服藥可大幅延緩洗腎並維持腎功能，有家族史的民眾務必至醫院篩檢，讓多囊腎及早得到妥善治療，可避免腎功能惡化及提早洗腎的困境。