奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享4/25～5/1星座運勢，射手座事業運最旺，雙魚座愛情運最旺，天秤座金錢運最旺；另外雙子座事業運需要留意，巨蟹座愛情運需要留意，天蠍座金錢運需要留意。金牛座、處女座、射手座整體運勢高達5顆星，是超級幸運兒。

▍牡羊座

整體運勢★★★★

下周牡羊朋友顯得積極上進許多，凡事精益求精，面對各種狀況會有更多自我的看法。

▍金牛座

整體運勢★★★★★

金牛朋友下周的生活將充滿歡愉及慶祝的氣氛，長久以來努力的事情，有望在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸，下周也許能減緩許多。

▍雙子座

整體運勢★★★

雙子朋友下周要注意，目前看似平穩的狀況，將開始動搖起來，建議多花點心思留意細節。事業運不佳，工作內容恐面臨失衡，例如明明是整個團隊負責的企劃，卻被指派較多的責任，或是工作業務突然加重，下周將是過渡的一周，需要多注意喔！

▍巨蟹座

整體運勢★★

下周巨蟹朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受超出負荷的責任，導致壓力增大；手邊處理的任務，也存在著無法有效控制的隱憂。下周愛情運不順，情緒起伏較大，溝通出現問題，無法靜下心傾聽對方的想法。

▍獅子座

整體運勢★★★★

下周獅子朋友顯得腳踏實地許多，這樣的態度讓周遭朋友感到十分安心，展現可靠的一面。

▍處女座

整體運勢★★★★★

下周處女朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度，對於現況也開始感到不滿足，積極安排自我成長，將會是行動力相當高的一周。

▍天秤座

整體運勢★★★★

天秤朋友下周非常積極且充滿企圖心，過去太過感性的狀況也改善許多，處理事情時更加理性。下周正財運優於偏財運，受到正財運的影響，能因為工作不斷入帳，荷包賺滿滿，過往的努力都值得了。

▍天蠍座

整體運勢★★

下周天蠍朋友變得比較優柔寡斷，自信消退，讓自己面臨一些挑戰與阻礙。下周財運不佳，容易因為聚會或約會花大錢，所以盡量避免出席一些不必要的場合，來避免破財。

▍射手座

整體運勢★★★★★

射手朋友下周思緒清晰且快速，自我管理相當良好，處理問題非常有效率，職場運很旺，讓你面對目標及工作內容時都變得更加輕鬆，且容易許多。

▍摩羯座

整體運勢★★★

下周摩羯朋友的情緒起伏變大，容易和周遭的朋友起爭執，有一部份原因來自長久以來給自己的壓力，在下周稍稍無法負荷了，所以很容易導致情緒失控。

▍水瓶座

整體運勢★★★

下周水瓶朋友，面對人事物的熱情會消退許多，將感到些許的孤寂感，也因為在下周部分問題的產生，讓自己感到無力許多，建議下周要多著重在自己的內心，找回當初的熱情，或許能夠改善遇到瓶頸的狀況喔！

▍雙魚座

整體運勢★★★★

雙魚朋友下周思緒將靈活起來，處事更踏實，是向前邁步的一周，但對於事情的堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況發生。下周愛情運提升，懂得調整態度，雙方願意好好經營感情，會著重在現實的發展。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】