疫情爆發帶動電子需求走高，台股屢創歷史新高，吸引不少股民挺進股海，賺得盆滿缽滿。但一名網友卻哀嘆，歷數疫情以來每次股市大跌，從疫情爆發之初，再到美股22日崩跌近千點，都發生在他All in進場之後，且幾乎都賠錢收場，讓不少網友看了都驚呼「少年衰神4ni？」、「地獄倒楣鬼」。

這名網友在PTT股板細數自己近年來的「戰績」，他在2019年12月時，All in兩張台積電和7張金融股，沒多久疫情爆發，台股下殺一波後他認賠20萬出張；時過1年，2021年4月，他見當時台灣疫情相對穩定，再度All in進場買0050，然而5月本土疫情爆發，台股單日大跌約1400點，創下史上單日最大跌幅，未實現損失達20萬。

不過這次他並未認賠出場，而是將手中的0050正2和金融股持續放著，幸運的是，幾個月後持股紛紛漲回成本價，他索性全部出脫，豈料一賣掉繼續漲，還一度漲到150元。

經過幾個月的沉澱，他在今年2月17日再度買進台積電，當天價位落在每股645元左右，不幸的是，過沒多久俄烏戰爭爆發，股市重挫，台積電跌跌不休，迫於無奈只能在560元左右停損。

他轉念一想，可能是因台股八字不合，便將資金轉移至美股，並在周四（21日）All in特斯拉，沒想到隔天（22日）美股暴跌近千點，讓他不禁大嘆「為什麼我每次All in就會跌？我是不是該去拜拜？」

貼文曝光，掀起網友熱烈討論，紛紛打趣道，「找到美國狂跌的兇手了」、「下次要買早點說」、「少年衰神4ni?」、「當你想買的時候，就下空單」、「記得要買前先發文」、「地獄倒楣鬼？」、「你被狙擊了，全世界大戶都在看你的帳戶」、「我記住你id了，下次買要記得上來說」、「高手境界，下次想買都改放空，看能不能賺」、「原來還有比我更反指標的」。