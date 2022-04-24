美國一名男子戈迪(Kyle Gordy)堪稱「造子機器」，豐富的捐精經驗使他已是46個孩子的爸，外加9位小生命正在路上努力孕育中，走訪美、英、歐多國，累積造就55名孩子。據悉戈迪擁有優秀的家世背景以及學經歷，使他的「基因」在市場上相當搶手。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，來自美國洛杉磯的戈迪致力於發展「捐精事業」已將近8年，期間宛如世界巡迴演唱會，從美國、墨西哥，到倫敦、蘇格蘭、柏林、瑞典以及丹麥，他表示希望擴張「家族版圖」，不久的將來可以到澳洲或是紐西蘭。打開戈迪的個人社交平台可以發現，許多驗孕棒的貼文相當吸睛，藏不住的喜悅，等不及向粉絲們公布好消息。

報導指出，30歲的戈迪以投資房地產為主業，重心都放在養好身體，讓精子能頭好壯壯，才能為全球需要的女性朋友貢獻「精」力。據悉他可是市場上的熱門捐精者，因為戈迪擁有優秀的教育水準，而且家族成員大多是律師、工程師、科學家等社會地位崇高的職業，這也難怪強大的基因讓許多夫婦搶著要。

「只要對方願意交換性病檢測結果，我不排斥真槍上陣。」

對於是否夢想組成家庭並擁有自己的孩子，他認為，現代高離婚率以及被一夫一妻制給綁架的責任感，已經讓他將婚姻拒於千里之外。他強調:「我的任何服務都不收費，因為錢不是問題，我的使命是幫助他們生孩子。」