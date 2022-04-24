本土個案暴增，為舒緩醫護壓力，輕症居家照護上路，但對於沒有管理員的老舊公寓該怎麼取物，陳時中一句「把鑰匙綁繩子丟到1樓」慘遭砲轟，就有網友提出「繩子直接綁籃子不就好了」，被推爆，直說比陳時中聰明多了。

媒體22日在記者會上問到許多老舊公寓，沒有管委會或管理員，民眾若居隔在家，要怎麼取得外界轉送的生活必需品？陳時中脫口表示，若遇到極端情形，可以「把鑰匙綁在繩子垂掛到1樓」，但也強調有特殊個案，可以通報，衛生單位會想辦法解決。

鑰匙丟一樓說引發軒然大波，不少網友大罵陳時中不知民間疾苦，就連外送公會也出面批評陳時中根本不了解外送員生態，呼籲別因不自知而導致錯誤政策產生。

鄉民也紛紛在PTT調侃「原來童軍課是這樣用的」、「他到底知不知道自己在說什麼」、「那鑰匙掉到遮雨棚怎麼辦」、「要不要找投石車直接投進屋內」、「要是換個綠營以外的來講早就被罵翻了」。其中有人直言，與其把鑰匙丟1樓，不如乾脆把繩子綁在籃子上取餐取物資還比較快，被網友推爆，笑稱比陳時中聰明多了。

儘管鑰匙垂降1樓說被酸爆，不過陳時中似乎不以為意，在隔天記者會上輕描淡寫表示，自己只是盡量提供更多解決方式，呼籲有更好方法的人，都可以提出來。