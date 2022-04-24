宜蘭縣蘇澳規模4.9地震 最大震度宜蘭縣3級 04:182022/04/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣蘇澳規模4.9地震 最大震度宜蘭縣3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，24日1時53分發生芮氏規模4.9地震，地震深度68.8公里，震央位於宜蘭縣政府南南東方11.9公里（位於宜蘭縣蘇澳鎮），最大震度宜蘭縣3級。1110424 臺東近海凌晨規模3.7地震 最大震度臺東縣3級 宜蘭河龍舟賽 連2年停辦 #宜蘭縣 #9地震 #最大震度 #3級 #24 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 09：37花蓮近海規模4.3地震 最大震度台東3級 09:452022/04/22 生活 G7財長允助烏克蘭逾240億美元 視需要可再伸援 10:582022/04/21 國際 宜蘭今＋90 維持醫療量能 醫院、住宿式長照暫停探病 16:052022/04/23 生活 宜蘭婚宴群聚 傳播鏈延燒至花蓮 04:102022/04/20 地方新聞 15：31花蓮近海規模4.7地震 最大震度太魯閣3級 15:432022/04/23 生活 國道6號東草屯休息站 斥資4.5億動工 估2024年啟用 18:322022/04/22 生活 高雄輕軌進度超前 有望可提前通車至C24站 19:362022/04/19 生活 向M4、M249說再見 美陸軍下一代班用武器正式出爐 16:422022/04/20 軍事 123萬劑快篩4月24日前鋪貨 實名制月買5劑 04:102022/04/23 生活新聞 宜蘭推桐花小旅行 打滿3劑疫苗才能報名 14:252022/04/21 生活 第24屆台北電影節公布主視覺 手繪微笑蝴蝶花召喚影迷 13:472022/04/20 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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