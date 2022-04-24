根據中央氣象局最新資訊，24日1時53分發生芮氏規模4.9地震，地震深度68.8公里，震央位於宜蘭縣政府南南東方11.9公里（位於宜蘭縣蘇澳鎮），最大震度宜蘭縣3級。1110424

臺東近海凌晨規模3.7地震 最大震度臺東縣3級
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