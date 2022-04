【愛傳媒簡秀枝專欄】企業界參與國民外交,以歌聲答謝送疫苗給台灣的國際友人,愛與感恩,都化身在悅耳的音符中,令人鼓舞。

成立30年的玉山銀行,4月20日晚在國家音樂廳舉行音樂會,不只為自己的歲慶生,更感動的是,台灣答謝所有對台灣好的國際朋友,用他們的語言,詠唱他們的歌聲,令人感動。

近年疫情肆虐,全世界無一倖免,最初,我們把節約下來的口罩,在「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」跨出我們與世界為善的第一步。沒想到,疫情的嚴重性,超乎預期,全世界都在搶疫苗,比拳頭、比鈔票,台灣都有限,就在我們強化我們生醫產業,動員朝野力量,努力採購疫苗,但是進度緩不濟急。

沒想到,世界各角落,為台灣伸出援手,包括日本、美國、立陶宛、斯洛伐克、捷克和波蘭等,如及時雨般,前仆後繼,相繼運來缺稀疫苗,讓朝野喜出望外。

這份溫情,看在企業家眼裏,感動之外,更想辦法表達謝意。玉山銀行選擇用歌聲還願。 「唱您們的家鄉歌」、「揮舞您們的國旗」,愛在你我之間。

玉山金控董事長黃永仁昨晚帶領公司團隊,歡迎在台使節、國際友人以及國內各行各業的朋友,一起沈浸在音符美好𥚃。他鼓勵玉山人,胸懷國際、擁有宏觀視野,但也要常保持柔軟的心,廣結善緣,讓愛跨越邊界、領域,無所不在!

20日晚的音樂會,是以合唱方式,玉山合唱團與台北室內合唱團,共同擔綱,尤其玉山合唱團,肢體動作,隊伍轉換,同時搭配長笛、黑管、大提琴、手搖鈴、小中大提琴等,由翁佳芬及房樹孝擔任指揮,王乃加、溫佳霖擔任鋼琴伴奏,演唱歌曲的作曲家家從蕭泰然、鄧雨賢、黃友棣、鄭智仁、周添旺、李臨秋、德弗札克⋯,土洋合作,非常精彩。

1、至於演唱台灣本地的歌曲:

《阿里山之歌》、《永遠的故鄉》,〉福爾摩沙頌》、《回鄉的我》、《故鄉之愛》、《四月望雨》、《鼓聲若響》、《搖嬰仔歌》、《講互暗暝聽》、《望海》、《玉山頌》、《濁水溪溪水濁》、《台灣是寶島》、《感恩的心》。

2、其他友邦國家的歌曲:

《Together we are one》、《千風之歌(千の風になって)》、捷克德弗札克的《Going Home 》、斯洛伐克婚禮歌曲《zahucaly Chladne Vetry》、《Znasz-li ten kraj》、《Tevyne Musu》!

