【愛傳媒簡秀枝專欄】企業界參與國民外交，以歌聲答謝送疫苗給台灣的國際友人，愛與感恩，都化身在悅耳的音符中，令人鼓舞。

成立30年的玉山銀行，4月20日晚在國家音樂廳舉行音樂會，不只為自己的歲慶生，更感動的是，台灣答謝所有對台灣好的國際朋友，用他們的語言，詠唱他們的歌聲，令人感動。

近年疫情肆虐，全世界無一倖免，最初，我們把節約下來的口罩，在「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」跨出我們與世界為善的第一步。沒想到，疫情的嚴重性，超乎預期，全世界都在搶疫苗，比拳頭、比鈔票，台灣都有限，就在我們強化我們生醫產業，動員朝野力量，努力採購疫苗，但是進度緩不濟急。

沒想到，世界各角落，為台灣伸出援手，包括日本、美國、立陶宛、斯洛伐克、捷克和波蘭等，如及時雨般，前仆後繼，相繼運來缺稀疫苗，讓朝野喜出望外。

這份溫情，看在企業家眼裏，感動之外，更想辦法表達謝意。玉山銀行選擇用歌聲還願。 「唱您們的家鄉歌」、「揮舞您們的國旗」，愛在你我之間。

玉山金控董事長黃永仁昨晚帶領公司團隊，歡迎在台使節、國際友人以及國內各行各業的朋友，一起沈浸在音符美好𥚃。他鼓勵玉山人，胸懷國際、擁有宏觀視野，但也要常保持柔軟的心，廣結善緣，讓愛跨越邊界、領域，無所不在！

20日晚的音樂會，是以合唱方式，玉山合唱團與台北室內合唱團，共同擔綱，尤其玉山合唱團，肢體動作，隊伍轉換，同時搭配長笛、黑管、大提琴、手搖鈴、小中大提琴等，由翁佳芬及房樹孝擔任指揮，王乃加、溫佳霖擔任鋼琴伴奏，演唱歌曲的作曲家家從蕭泰然、鄧雨賢、黃友棣、鄭智仁、周添旺、李臨秋、德弗札克⋯，土洋合作，非常精彩。

1、至於演唱台灣本地的歌曲：

《阿里山之歌》、《永遠的故鄉》，〉福爾摩沙頌》、《回鄉的我》、《故鄉之愛》、《四月望雨》、《鼓聲若響》、《搖嬰仔歌》、《講互暗暝聽》、《望海》、《玉山頌》、《濁水溪溪水濁》、《台灣是寶島》、《感恩的心》。

2、其他友邦國家的歌曲：

《Together we are one》、《千風之歌（千の風になって）》、捷克德弗札克的《Going Home 》、斯洛伐克婚禮歌曲《zahucaly Chladne Vetry》、《Znasz-li ten kraj》、《Tevyne Musu》！

作者為典藏雜誌社社長

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