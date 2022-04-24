俄烏戰爭開打近兩個月，俄羅斯在頓巴斯展開全面攻擊，但在烏克蘭軍猛烈反擊下，俄軍攻勢減緩。最終烏克蘭守得住嗎？媒體人吳子嘉表示，頓巴斯決戰已經開打，烏軍採取小規模作戰，俄羅斯則是狂轟亂炸；此場戰役如果由美軍自己打，可以守得住，但若是打代理人戰爭，並不是很簡單的事。

吳子嘉23日在《董事長開講》網路直播節目中表示，頓巴斯決戰已經開打了，兩邊布陣，很多武器都已經到了現場。烏克蘭部隊會採取小規模任務導向，俄羅斯則拚命狂轟亂炸，烏克蘭隱藏它的主力，避免被俄羅斯致命攻擊，也就是說，頓巴斯已經開打，只是俄、烏雙方的方法不太一樣。

有網友問到，烏克蘭守得住烏東和烏南地區嗎？媒體人錢怡君表示，蠻困難的。烏東和烏南比較靠近俄羅斯，有比較同情親近俄羅斯的一些人民。而且一開始普丁就講過了，這兩個地方是「特別軍事行動」，是要解放被欺壓的手足同胞；而西方世界不管是偵查機去收集偵查資料，是用電波干擾、甚至電訊戰，其實都是比較偏烏西，因為烏西是連著波蘭這一塊。最後就會把烏克蘭變成兩半，一分為二，烏東被俄羅斯拿下，烏西留給烏克蘭。

吳子嘉也認為，烏克蘭一分為二，是俄羅斯總統普丁的算盤，西方也知道。比較起來，烏克蘭的實力比較弱，如果是美軍自己打，可以守得住，但若是打代理人戰爭，這並不是很簡單的事情。