【愛傳媒藺奕專欄】可園是瓊瑤阿姨的家，從《聚散兩依依》之後，所有的影視作品幾乎都是在此完成，拆遷在即的這一場惜別會，我有幸參與其中。

瓊瑤在《我的故事》曾說：「可園，這不只是一幢房子，一個花園。更是我心靈休憩，不再流浪的保證。」

她寫通俗小說，並不妨礙我對她的佩服，這種臣服，是對文字工作者勤奮的表彰。尤其那個時代没有電腦，幾乎都得靠手寫，一個字一個字寫出來，改了再改。

一釐米一釐米往前走。堅持自己寫，不找代筆、不找團隊，明明大同小異的浪漫愛情，居然能把上百個通俗愛情故事講得新鮮不重複。每一次來訪，我都有不同感觸，繁花映綠野，曾經多少影人穿梭其中。

關於愛情和婚姻，她曾經形容自己和平鑫濤之間的關係是「聚也不容易，散也不容易。」聚散兩依依。

人這一輩子，你真的在意的、同時又在意你的人，就那麼幾個；這幾個人，幾乎就是你全部的世界，很樸素的道理。於是，在瓊瑤阿姨的筆下，愛情世界沒有難民。

人間四月天。在藍天和曾經的火焰木照映之下，那些聲嘶力竭的親吻、無所事事的睡眠，時間曾靜止了一切，原來，人山人海裡有特別。

很榮幸從瓊瑤的兒媳婦何姐手中接下第一件老物拍賣作品，這是2005年瓊瑤阿姨和小孫女可嘉聯手的狗狗拼圖，留有祖孫倆人親手簽名，當年九歲的小女孩已經亭亭玉立，是人稱「貓瘋子」的名氣插畫家了。

臨行依依，期許拆遷之後，踏入新的遠途，我們之間也將有新的綁定，後會有期了！

作者為文學奬得主

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