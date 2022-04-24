38歲女星陳伶宣和肝膽腸胃科醫生林暘朝結婚三年，婚後努力拚生子，身為高齡產婦的她日前做輸卵管攝影時發現自己竟有罕見的單角子宮，懷孕後會有34%的流產機率，好在她五個月前成功受孕，她也獨家向時報周刊CTWant曝光單角子宮的輸卵管攝影照、懷孕兩周時的孕肚照以及植入胚胎當天的照片分享喜訊，但從肚皮上留有的瘀青硬塊也看得出來，她為受孕有多辛苦。

大方公開單角子宮的輸卵管攝影照，陳伶宣樂觀稱自己是「獨角獸」。（圖／陳伶宣提供）

陳伶宣目前懷有女寶寶五個月，婚後就開始努力做人的她拼了兩次試管，去年九月因為胚胎萎縮受孕失敗，十二月時第二次植入才成功著床，她分享植入當天的照片，手裡還拿著醫院貼心給的糖果當獎勵，她回憶除了挨了上百針外，最難忍受的就是為了檢查是否為罕見的單角子宮照了兩次的輸卵管攝影，「痛到我冒冷汗，無法走路！」

不敢自己扎針的陳伶宣，打針都是靠醫師老公幫忙。（圖／陳伶宣提供）

「第一次真的非常痛，痛到冒冷汗無法走路！出了診間我還斜躺在外面的椅子上，還請經過的路人幫忙跟護理師求救，真的覺得快不行了。」她說因為沒經驗，第一次照時自行前往，沒想到痛到想奔去急診室，還只能像路過的阿姨說：「可以幫我請護理師出來嗎？我很痛！」

去年底陳伶宣第二次植入胚胎成功，醫院還貼心送上糖果獎勵。（圖／陳伶宣提供）

檢查後被判定為單角子宮，陳伶宣解釋：「只剩一邊的輸卵管、卵巢 有功能，一般人能一次能植入兩顆胚胎，而我因為子宮空間不足，只能植入一顆。」而TFC臺北婦產科診所生殖中心醫師譚舜仁也表示，「單角子宮子宮血流較差，著床率較低，試管嬰兒植入胚胎的深度不好掌握。」一般大約是4000人中才有一個，其中23%單角子宮女性不孕，即便成功懷孕也有34%流產機率，更有10.5%的胎兒可能會不幸胎死腹中，也有20.1%的孕婦最後早產。

陳伶宣受孕兩周的照片，肚皮上清晰可見打針留下的瘀青。（圖／陳伶宣提供）

其實，2020年本刊就曾捕獲陳伶宣在萬華區的聯合醫院就醫，當時她就是為了「受孕」而前往求診，為了懷孕她受了不少苦，更因求子心切出現想吐、腰酸、食量變大等跡象，最後卻只是心理影響生理的「假性懷孕」。

本刊曾於2020年捕獲為求子而就醫的陳伶宣。（圖／陳伶宣提供）

這次陳伶宣成功受孕的過程也相當辛苦，她透露自己的屁股、肚子打了兩百支安胎針，比起一般孕婦兩、三天打一次肚子，她狀況特殊得要天天打，不敢自己紮針的她回憶，有次拍戲間她告知導演後躲到車上準備打針，但她因害怕遲遲無法下手，久到導演來關心，最後還是劇中童星演員的媽媽來幫忙，讓她感嘆：「當媽媽後真的無所不能耶！」而自己也是為了當媽對於種種不舒服也努力咬牙撐下去。

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