新冠肺炎疫情再創新高，國內昨日（23）新增4204例確定病例，分別為4126例本土、78例境外移入，再創歷史新高。根據一份最新民調，衛福部部長陳時中滿意度有63.9%，且有66.5%的人認為沒有必要撤換他，讓《美麗島電子報》董事長吳子嘉驚呼，看見這個民調會昏倒。此說法引熱議，有網友則表示：「這民調叫印度神童來看也傻眼！」

吳子嘉23日在《董事長開講》網路直播節目中表示，根據《美麗島電子報》4月國政民調問到「陳時中帶領團隊制定新冠肺炎的防疫政策和表現」，有63.9%的人滿意、33.0%不滿意；「若未來幾月確診暴增、疫情快速擴散，有無必要換掉陳時中」，則有66.5%的人認為沒有必要、26.7%的人認為有必要。

針對該民調結果，吳子嘉驚訝道，看見這個民調會昏倒，陳時中做得那麼爛，滿意陳時中的人居然有63.9%，還有66.5%的人認為沒有必要撤換他，怎麼可能會有這種事情？

對此，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「這民調叫印度神童來看也傻眼！」「奇特的民調結果就跟怪力亂神一樣不可輕信」、「陳時中做得那麼爛，怎麼可能會有這種民調？」「果然都是死忠的」、「不會思考的人愈來愈多」、「難怪民進黨有恃無恐」、「可能民調剛好都問到塔綠班」、「台灣價值大過天」」。