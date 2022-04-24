英國挑戰者懷特被打倒在地。（美聯社）

WBC拳王福瑞(左)上勾拳KO懷特。（路透）

這是WBC世界重量級拳王泰森福瑞（Tyson Fury）最後一戰了嗎？福瑞23日在倫敦溫布利體育場迎戰狄里恩懷特（Dillian Whyte），現場湧入94000名觀眾。然而福瑞沒有展現太多精湛技巧，事實上這場拳賽像打架一樣雜亂無章，第6回合福瑞一記震撼的上勾拳KO懷特，成功衛冕WBC拳王，但也可能是最後一次了。

綽號「吉普賽之王」的福瑞賽後在家鄉父老面前說：「我答應過妻子，打完懷德之後就會結束，那是一次偉大的3度對決。後來我受邀到溫布利體育場，這是我欠每個英國拳迷的一場比賽，我想這應該是吉普賽之王的謝幕戰了，多棒的結局。」

這場拳賽福瑞再度端出特訓的左撇子架式，他與懷特出現許多扭打。福瑞的重擊命中率高達47%，懷特僅有21%，最終在第6回合福瑞一記右上勾拳完美命中懷特頭部，將懷特打倒在地。懷特勉力起身之後雙腿發軟，裁判當場宣布TKO！估計福瑞進帳2150萬英鎊（新台幣8.1億），輸掉的懷特有550萬英鎊。

福瑞職業生涯32勝0敗1和，23次KO勝，歷經3度大戰擊退勁敵美國拳王懷德（Deontay Wilder）之後，福瑞原本要與世界統一拳王烏席克（Oleksandr Usyk）進行世紀對決，沒想到烏克蘭遭到俄羅斯入侵，烏席克決定回鄉抵禦俄軍。福瑞今年8月將滿34歲，他大概不想再等下去，對於曾經失去一切的福瑞，家庭對他而言是同樣重要的。