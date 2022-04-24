本土疫情持續擴大，已來到單日逾4000例，預估月底前將破萬。民眾瘋搶快篩試劑，藥局、賣場紛紛宣告缺貨。全聯宣布，即日起將在北台灣近400家門市開賣「1人份」快篩試劑，每組售價218元。

全聯表示，目前除了販售「福爾威創5入」、「速可安2入」兩種快篩，即日起會在「有藥商執照許可」的門市開賣「亞培1入」，售價218元，限量2萬組，售完為止。

不過並不是所有門市都有賣快篩，這次的亞培試劑，在指揮中心列為高風險地區的北北基桃4縣市、391家門市販售。