【愛傳媒賴祥蔚專欄】最早的臺灣原住民記載，寫於萬曆三十一年、西元1603年。後來卻一度失傳，直到三百多年後的西元1955年才又出現。

這是明朝官員、學者、旅行家陳第寫的〈東番記〉，是作者親自來到臺灣的第一篇詳細遊記，留下珍貴的原住民考察記載。

萬曆三十年、西元1602年，62歲的陳第隨著沈有容將軍來臺，擊敗了在此欺凌原住民的倭寇海盜，受到原住民歡迎。隔年，陳第寫下詳細的見聞〈東番記〉。當時臺灣的漢人非常少，具體情況不詳。再過19年，西元1621年，顏思齊才會帶著鄭芝龍等人來到臺灣。然後再過三年，西元1624年，沈有容將軍口中的「紅毛番」、在1604年被他從澎湖趕走的荷蘭人，才會到臺灣來。

陳第，明朝嘉靖二十年、西元1541年生於福建，早年講學、壯年從戎十年，官至游擊將軍署的參將，後來因為拒絕官商勾結而去職，隱居治學十五年，成為古音學的專家，57歲開始旅行，直到77歲逝世。

陳第的〈東番記〉寫成以後，很長時間沒有能夠流傳，只剩下篇名，至於全文的內容，在清代幾乎都沒有人見過，甚至被誤以為作者另有他人，直到歷史學者方豪神父努力追尋，西元1955年終於在東京大學的藏書，找到了沈有容編輯的《閩海贈言》，從裡面找出被遺忘了三百多年的陳第〈東番記〉原文，全文一共1438字。

對臺灣極具意義的文稿可以失而復得，意義非凡。周婉窈教授對陳第的這篇文章有專文註解，並且說明了〈東番記〉重新被看見的來龍去脈。

陳第在萬曆三十年的年底來臺，剛好從西元1602年跨到了西元1603年，停留21天，跟原住民多有接觸，不久後留下了非常珍貴的寫實紀錄，提及原住民是母系社會等部落的面向，這是全世界對臺灣原住民最早的第一手民族誌文字記錄，他記載的東番地名，包括魍港、大員、小淡水，大概是今天嘉義布袋、臺南及高雄一帶。

當時在臺灣的海盜是不是只有日本人，令人好奇，因為在明朝嘉靖初年，來自福建漳州詔安的海盜吳平，就已經跟日本的海盜常有合作。吳平被俞大猷和戚繼光打敗逃往安南（今越南）之後，其潮州同夥林道乾就跟日本海盜一路逃到臺灣躲藏，留下不少民間傳說。當時俞大猷只追到澎湖附近而止。據傳林道乾後來又逃往南洋，後來在當地經商有成，至今泰國華僑還有人把林道乾當成英雄，並且以道乾港稱呼當地港口。

明朝苦於倭寇侵擾，其實也反映出當時海上交通已經不算罕見，除了漁民出海捕撈，貿易商船也常來往南洋等地區。民間的海路貿易，早在宋朝就已經盛行，泉州港就是主要港口。漢人偶或來到臺灣不足為奇，也開始在搭屋居住，形成小村落。

由於明朝限制外人前來通商，臺灣遂成為貿易的海外交易地點之一，明朝天啟四年、西元1624年，荷蘭人（應該稱尼德蘭人）被明朝從澎湖趕走，來到臺灣，在此建築熱蘭遮城，還對來此貿易的各國商人課稅，為此還跟日本發生衝突。西班牙擔心貿易利益受損，在西元1626年後佔據社寮島（今基隆和平島）建築聖薩爾瓦多城；當時附近已有漢人的小村落；西元1629年又在淡水建築了聖多明哥城。到了西元1642年，西班牙人被荷蘭人以武力驅離臺灣。

陳第可以與原住民詳細訪談，由此可以看出當時一定有人可以協助在漢語與原住民語之間翻譯，這也間接證實了漢人與臺灣的原住民之間，應該早就有了相當頻繁的互動，只是沒有留下可供參考的記載而已。

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