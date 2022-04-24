蔡英文總統今天上午以錄影方式為「北美洲臺灣婦女會」致詞表示，這幾年來，臺美關係越來越好，交流越來越多，她期盼，未來，不論是在推動臺美關係，還是加強北美洲的經濟、社會、文化交流，都要拜託大家一起為臺灣、為我們的下一代繼續打拚。

「北美洲臺灣婦女會」24日舉行第34屆年會，因為疫情的影響，此次會議利用視訊來舉辦，蔡英文致詞時表示，「北美洲臺灣婦女會」是海外臺灣人很重要的組織。過去33年來，大家為爭取女性權益、婦女尊嚴，四處奔走，也是我們在北美洲的國民外交代表。

她感謝在疫情期間，大家發動愛心捐款、捐物資，協助北美洲各地的朋友，展現正面的力量，讓國際看到臺灣。看到臺灣婦女會的朋友這麼用心，政府也會更加打拚，讓臺灣繼續走向世界。

蔡英文指出，這幾年來，臺美關係越來越好，交流越來越多，臺灣在國際上的表現，也受到很大的肯定，現在我們在全球供應鏈有很重要的地位，也是民主自由國家第一線的關鍵力量。

因為有大家一起打拚，臺灣才有這樣的好成績。未來，她說，不論是在推動臺美關係，還是加強北美洲的經濟、社會、文化交流，都要拜託臺灣婦女會的朋友繼續幫忙。「我們一起為臺灣、為我們的下一代，繼續打拚」。