一名網友先前開車尋找路邊停車格，卻遇上一名年輕男子以肉身佔車位，後來同行的駕駛晚他一步到達，卻氣焰囂張地對他嗆說「所以哪一個法條說不能人佔車位？」讓他傻眼至極。

一名網友在臉書社團《爆料公社》發文，稱日前他在路邊尋找停車位時，瞥見一名年輕男子以「人肉」佔去唯一的停車格，而法規禁止此行，他便出言勸阻對方，起先該位男子語氣平和地說，「等一下車就來了，不好意思。」原PO表達佔車位僅有老一輩在做，年輕人不該如此，且他的車已先抵達停車格，要求對方讓出車位。

透過影片可見，下段畫面中年輕男子的同伴開著車姍姍來遲，聽完原PO的說詞後，僅跩跩地回覆一句，「所以咧？哪一個法條說不能人佔車位啊？」而原PO一時語塞沒能立刻答出對應的法條，但男駕駛也不願繼續爭吵，便讓車位退場，惟仍持續在路旁冷嘲熱諷，讓原PO相當不悅，才決定上網發文求公道。

文章曝光後，不少網友留言建議，倘若遇上相同情況，建議請警察到場處理，不須與無禮之人浪費唇舌，也有網友在留言區點出人肉佔車位恐違反《道路交通管理處罰條例》第78條與第82條。

實際上，道路交通管理處罰條例第78條明定，行人若於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立在道路上，足以阻礙交通，可處新臺幣300元罰鍰；另，同條例第82條，若於道路上堆置物品致妨礙敲交通，可處行為人1200元以上2400元以下罰鍰。意即，不論以人或物佔車位，警方均可依法開罰。