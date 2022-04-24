俄烏戰爭至今（24日）已整整兩個月，雙方持續在烏東頓巴斯和烏南地區激戰，而海港城市馬里烏波爾的攻防更是全球焦點，外界普遍認為俄軍急於攻下該城是為了連通克里米亞到頓巴斯的補給運輸走廊，但《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘卻持相反意見，直指是「威望政策」。

陳國銘昨（23日）在政論節目《TVBS戰情室》表示，其實西方所謂打通克里米亞經馬里烏波爾到頓巴斯的「烏南走廊」說法是不對的，他指出俄軍和克里米亞實際補給路線是由俄國本土直送（俄國羅斯托夫州和克拉斯諾達爾邊疆區與烏克蘭、克里米亞相連，俄國在克里米亞與本土間的克赤海峽建有跨海大橋，甚至在戰爭期間從臨亞速海城市「頓河畔羅斯托夫」（Rostov-on-Don）派遣部隊入烏作戰），「俄羅斯早就連通陸路（補給）走廊了！」。

至於普丁攻佔馬里烏波爾的目的是什麼？陳國銘表示是「威望政策」，他指出由於西方媒體持續報導「像是當年抗戰時國軍死守的四行倉庫」，俄軍勢必得拿下馬里烏波爾，但陳國銘也指出「何時打下馬里烏波爾不在現階段俄軍算計內」，但只要俄軍採取圍困戰術，或是切斷交通要道阻止烏軍援兵，勢必能控制該城。