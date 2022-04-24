台灣本土疫情持續狂燒，雖不少製作單位在開工或錄影前都會快篩，但病毒傳播太快，許多藝人相繼確診；女星陳美鳳日前在開工前也進行快篩，但卻發生流血意外，讓粉絲紛紛留言擔心身體狀況。

本土疫情燒不完，各行各業都無法倖免，而這波疫情也燒進演藝圈，藝人在開工前會先快篩為陰性才會開始工作，這動作讓藝人是否有染疫訊息更受到關注；日前陳美鳳在開工前進行快篩，但疫情延燒讓快篩劑不容易買到，讓陳美鳳在臉書開心表示「終於買到了」，她透露請助理幫忙戳鼻孔採檢體，結果棉花棒桶太深，讓她流眼淚又狂打噴嚏，甚至還流血，忍不住直呼「老天鵝！」，但為了防疫，她仍表示這是為了「讓大家放心，也讓自己安心」。

網友紛紛湧入安慰陳美鳳「漂亮女神美鳳姊平安健康」、「聽朋友們有點痛耶！鳳姐午安平安」、「心美鳳姊辛苦了、「為了工作還要這麽累 但是為了大家的安全這樣做是對的」、「為了工作還要這麽累 但是為了大家的安全這樣做是對的」、「防疫防護很重要～鳳姐要保重喔」，另有人留言建議「自己捅比較不會不適，因為別人無法看見鼻孔裡的方位，也無法了解自己的感受」，也有粉絲搞笑留言「助理下手真狠」。

新冠疫情燒進演藝圈，目前有確診的藝人有李燕、張郁婕、余秉諺、蔡瑞雪、徐凱希、Kevin老師、徐乃麟夫婦、胡釋安、王少偉等，徐若瑄也緊急宣布演唱會延後舉行。