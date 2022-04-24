身兼歌手與演員身分的男星馬天宇，外型俊俏又有才華，外界對他的出身，多是他參加選秀綜藝時優異的表現，他曾主演《涼生，我們可不可以不憂傷》、《我的莫格利男孩》等劇，叫好叫座，他出道16年來，始終努力耕耘演藝工作，但去年底卻突然在節目上吐露「過兩年就要退出演藝圈」，讓經紀公司慌張不已，最近馬天宇曬出戴著鼻導管呼吸器的病容照，讓粉絲更加擔心。

馬天宇前天(4/22)突然在微博貼出一張自拍照，照片中的他雖然露出微笑，但看上去明顯憔悴，眼睛還衝血微紅並失神，最驚人的是臉上戴著鼻導管呼吸器，馬天宇透露，自己確實生病，出現高原反應，一整晚都沒能睡好，「感覺自己腫成球」，粉絲看了相當心疼，紛紛留言問候「好心疼，要好好休息」、「注意身體，旅遊也要照顧好自己」，也暖心開玩笑，說馬天宇就算病了、腫了，還是那麼帥。

馬天宇突曬戴鼻導管的照片，讓粉絲憂心不已。(翻攝自馬天宇微博)

事實上馬天宇如此令粉絲憂心，不只是生病的問題而已，他2021年底曾在一檔節目上表示「準備過兩年就退圈」，坦言當年為家計北漂打工，因緣際會下認識相關人士因此入行，在圈內努力工作就是為了家中生計，「從沒有為自己活過」，他5歲時母親突然亡故，爸爸則是欠下巨債後人間蒸發，是爺爺奶奶辛苦將他與姊姊拉拔長大，因此他還未成年時，就開始工作賺錢扛起養家的責任。

馬天宇在圈內耕耘了16年，可說苦盡甘來，而養大他的爺爺奶奶已經過世，唯一還牽掛著的姊姊，也結婚有家室了，馬天宇覺得家裡應該是沒有再需要他照顧的人了，因此想為自己而活，所以有了退出演藝圈的想法，不僅粉絲震驚，官方也慌了，忙透過工作室微博公開喊話：「退是不可能退的！」，還tag馬天宇的帳號問：「想啥呢？」，澄清他準備退圈的說法。