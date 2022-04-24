好不容易迎回缺席前3場季後賽的當家主控東契奇，獨行俠卻錯過這次最佳提前宣告聽牌機會，因為爵士靠著米契爾最後11秒傳給戈貝爾完成空中第一時間灌籃，驚險以100比99氣走獨行俠，也把雙方首輪戰局扳成2平，G5在26日回達拉斯進行。

儘管最後關頭整整3分半鐘沒有得分，爵士仍靠米契爾最後1分27秒上籃，取得1分領先，接著東契奇連進兩球，獨行俠反以99比95超前，米契爾讀秒階段完成三分打，獨行俠中鋒鮑威爾最後19.8秒竟然兩罰沒中，造就戈貝爾灌進致勝兩分。

爵士以替補射手克拉克生攻下25分最高，米契爾也拿23分、7助攻與6籃板，戈貝爾雖拿17分、15籃板，卻灌進全場最重要的一球，但他的罰球罰18中9，包含末節8罰3中，才讓爵士贏得如此辛苦，波達諾維奇12分進帳。

先前因為最後一場例行賽左腿受傷缺席的東契奇，今天一回來就拿全場最高30分，外加10籃板、4助攻，季後賽表現出色的布朗生也拿23分，鮑威爾、芬利史密斯與布洛克各有11分，可是獨行俠板凳總共只拿13分，且沒人得分上雙。