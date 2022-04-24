日本北海道觀光船「KAZU 1」23日沉沒，船上26人失聯，日本海上保安總部24日清晨發現4人。

（09:20更新）北海道觀光船於23日下午沉沒，船上26名船員及乘客下落不明，稍早日本搜救隊尋獲其中4人，4人獲救時皆無意識，目前尚不清楚身體狀況，日本海岸警衛隊仍持續進行搜救。

北海道一艘觀光船於23日下午沉沒，船上26名船員及乘客下落不明，目前最新消息是，已經找到其中4人，不過狀況不明，日本海岸警衛隊仍持續進行搜救。

綜合日本共同社、日本放送協會（NHK）報導，據日本第1管區海上保安總部消息，一架參與搜救失聯知床觀光船「KAZU 1」的警用飛機，於24日早晨在失事海域附近發現4人，目前已由直升機進行救援。

日本北海道觀光船「KAZU 1」23日沉沒，船上26人失聯。

海上保安總部表示，約在當地時間24日清晨5時05分，警用飛機先在知床岬尖端發現3人，隨後5時45分，另一架搜救飛機又在岩石區發現另一人，目前尚不清楚4人身體狀況。

路透社引述NHK，指出尚不清楚這4人是否仍生還。

日本第1管區海上保安總部約在當地時間23日下午1時15分左右接到知床觀光船「KAZU 1」的求救電話，當時這艘觀光船正在北海道知床半島西側的鄂霍次克海上航行，「KAZU 1」當時表示船身「進水了」，後續下午3時左右，「KAZU 1」又連繫航運公司，表示船身「已傾斜約30度」，之後便失聯。

船上共載有26人，包括22名成人乘客、2名兒童乘客、1名船長及1名船員。

當天觀光船失事海域疑海象不佳，札幌氣象台23日凌晨曾發布注意強風等訊息，早晨進一步發布注意海浪等警告。

知床為世界自然遺產，是北海道熱門觀光景點，能看到稀有動植物、棕熊及浮冰。