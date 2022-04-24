洋基托瑞斯擊出再見安打。（美聯社）

紐約洋基24日在主場逆轉戰勝克里夫蘭守護者，然而一些沒品的洋基球迷糟蹋了勝利的喜悅，右外野的球迷獲勝後居然朝著場內的守護者球員丟垃圾，遭殃的是右外野手莫卡多（Oscar Mercado）和一位前來勸阻的裁判。洋基球員因此中斷慶祝，守護者外野手史卓爾（Myles Straw）怒批：「野蠻，世上最糟的一群球迷。」

Fans at Yankee Stadium throw things at Guardians players after the game ends. pic.twitter.com/1LIv66LfBW — Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) April 23, 2022

雙方前6局戰成2比2平手，洋基第7局藉著唐納森（Josh Donaldson）的陽春炮首度取得領先，守護者捕手海吉斯（Austin Hedges）第8局回敬兩分彈反超前。9局下半洋基落後1分，兩出局得點圈有人，凱納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）一棒擊出二壘打追平。

這時輪到捕手東岡打擊，洋基換上托瑞斯（Gleyber Torres）代打，陷入低潮的托瑞斯打擊率僅0.175，但就是他在這個時候擊出再見安打，凱納法勒法衝回本壘，洋基以5-4獲勝！

這時沒品的右外野洋基球迷開始朝著場內丟擲飲料罐，不過激怒守護者球員的是前一次的追平安打。當時凱納法勒法納把球打到左外野牆上，守護者左外野手史蒂芬關（Steven Kwan）追球時撞牆受傷，左外野球迷竟大聲歡呼。守護者史卓爾說：「平常你們可以大聲叫嚷，但有人受傷的時候不該這樣。」

洋基賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）中斷慶祝跑來勸阻球迷，守護者莫卡多說：「應該要設立規定來禁止這種事，太荒謬了。」